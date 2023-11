Atelier pour artistes en herbe spécial Noël 1 Rue de la Mission Bergerac, 20 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Inspirons nous de la magie de Noël pour créer une jolie décoration avec Agnès Laplacette.

Pour les 6-10 ans.

Sur réservation..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:30:00. .

1 Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let’s get inspired by the magic of Christmas to create a pretty decoration with Agnès Laplacette.

For ages 6-10.

Reservations required.

Inspirémonos en la magia de la Navidad para crear una bonita decoración con Agnès Laplacette.

Para niños de 6 a 10 años.

Es necesario reservar.

Lassen wir uns von der Magie der Weihnacht inspirieren, um mit Agnès Laplacette eine hübsche Dekoration zu gestalten.

Für 6- bis 10-Jährige.

Nach vorheriger Anmeldung.

