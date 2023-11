Oeuvre du Café avec Carolus 1 Rue de la Mission Bergerac, 12 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dordonha, pôle patrimonial et culturel de Bergerac vous donne rendez vous pour son oeuvre du Café. Ce mois ci suivez l’artiste Carolus pour parcourir son exposition dédiée à l’histoire du Père Noël..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 13:30:00. .

1 Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dordonha, Bergerac’s heritage and cultural center, invites you to its Café exhibition. This month, follow artist Carolus through his exhibition dedicated to the story of Santa Claus.

Dordonha, centro patrimonial y cultural de Bergerac, le invita a su exposición Café. Este mes, siga al artista Carolus a través de su exposición dedicada a la historia de Papá Noel.

Dordonha, das Kulturerbe- und Kulturzentrum von Bergerac, lädt Sie zu seinem Café-Werk ein. Diesen Monat folgen Sie dem Künstler Carolus durch seine Ausstellung, die der Geschichte des Weihnachtsmannes gewidmet ist.

