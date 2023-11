Collecte solidaire de jouets 1 Rue de la Mission Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une collecte solidaire de jouets est organisée à Dordonha en partenariat avec la Croix Rouge..

2023-12-09 fin : 2023-12-30 17:30:00. .

1 Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A toy drive is organized in Dordonha in partnership with the Red Cross.

En Dordonha se está organizando una campaña de recogida de juguetes en colaboración con la Cruz Roja.

In Dordonha wird in Partnerschaft mit dem Roten Kreuz eine solidarische Spielzeugsammlung organisiert.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides