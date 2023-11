Exposition Père Noël : une fabuleuse histoire 1 Rue de la Mission Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Carolus, artiste suisse, expose à Dordonha un merveilleux parcours d’exposition temporaire, dédié à l’histoire du Père Noël.

Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 17h30,

Les samedis de 14h à 17h30

Ouvert les premiers dimanches du mois de 14h à 17h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-30 17:30:00. .

1 Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Swiss artist Carolus presents a marvellous temporary exhibition in Dordonha, dedicated to the story of Santa Claus.

Open Wednesday to Friday, 10am to 5:30pm,

Saturdays from 14h to 17h30

Open on the first Sunday of the month from 2pm to 5:30pm.

El artista suizo Carolus ha creado una maravillosa exposición temporal en Dordonha, dedicada a la historia de Papá Noel.

Abierta de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.30 h,

Sábados de 14.00 a 17.30 h

Abierto el primer domingo de cada mes de 14.00 a 17.30 h.

Der Schweizer Künstler Carolus stellt in Dordonha einen wunderbaren temporären Ausstellungsparcours aus, der der Geschichte des Weihnachtsmanns gewidmet ist.

Geöffnet von Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 17:30 Uhr,

Samstags von 14:00 bis 17:30 Uhr

An den ersten Sonntagen des Monats von 14:00 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides