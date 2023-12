SPECTACLE DE NOËL – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:30:00

La Part d’Eole vous propose un spectacle spécial de Noël appelé « Le grenier aux étoiles ». Venez profiter de ce moment pour vous retrouver en famille ! Sur réservation. Places limitées.

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie

