Magie d’une nuité d’été Apéro concert 1 Rue de la Mairie Villiers-le-Morhier, 1 septembre 2023, Villiers-le-Morhier.

Villiers-le-Morhier,Eure-et-Loir

Pour ce dernier week-end du festival « Magie d’une nuit d’été », l’Office de Tourisme des Portes Euréliennes propose un concert en plein-air en partenariat avec la Carriole de Gaëlle, boutique du terroir qui proposera plein de bonnes choses à grignoter. Avec Mathieu Barbance : voix, contrebasse.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 21:00:00. EUR.

1 Rue de la Mairie

Villiers-le-Morhier 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For the last weekend of the « Magie d’une nuit d’été » festival, the Office de Tourisme des Portes Euréliennes is offering an open-air concert in partnership with La Carriole de Gaëlle, a local store with plenty of goodies to nibble on. With Mathieu Barbance: vocals, double bass

Para el último fin de semana del festival « Magie d’une nuit d’été », la Oficina de Turismo de Portes Euréliennes ofrece un concierto al aire libre en colaboración con La Carriole de Gaëlle, una tienda local con muchas golosinas para picar. Con Mathieu Barbance: voz, contrabajo

An diesem letzten Wochenende des Festivals « Magie einer Sommernacht » bietet das Office de Tourisme des Portes Euréliennes ein Open-Air-Konzert in Zusammenarbeit mit La Carriole de Gaëlle an, einer Boutique aus der Region, die viele Leckereien zum Knabbern anbietet. Mit Mathieu Barbance: Stimme, Kontrabass

Mise à jour le 2023-08-23 par PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE