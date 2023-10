Octobre Rose 1 RUE DE LA MAIRIE Sos, 21 octobre 2023, Sos.

Sos,Lot-et-Garonne

Venez nous rejoindre à SOS à partir de 13h30 pour les inscriptions. Programme :

14h Randonnée en terre Sotiates : 10 km 5€

14h30 Circuit VTT ouvert à tous : 25 Km 5€

15h Concours de Pétanque: (en doublette/4 parties) 5€ par personne

15h ESCAPE GAME : (de 11 à 70 ans) 5€

19h30 Repas pour tous 15€ (entrée, Paëlla, salade, Fromage, Dessert, Vin, Café)

Tous les bénéfices seront reversés au centre de recherche Claudius REGAUD IUCT-ONCOPOLE-Toulouse

Pour faciliter l’organisation du repas, réservez avant le 18 octobre au 0686314578-0624042622.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:30:00. .

1 RUE DE LA MAIRIE

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Join us at SOS from 1:30pm for registration. Program :

2pm Sotiates hike: 10 km 5?

2.30pm Mountain bike circuit open to all: 25 km 5?

15h Pétanque competition: (doubles/4 games) 5? per person

15h ESCAPE GAME: (from 11 to 70 years old) 5?

7:30pm Meal for all 15? (starter, paella, salad, cheese, dessert, wine, coffee)

All profits will be donated to the Claudius REGAUD IUCT-ONCOPOLE-Toulouse research center

To facilitate organization of the meal, please reserve before October 18 at 0686314578-0624042622

Únase a nosotros en SOS a partir de las 13.30 horas para inscribirse. Programa :

14:00 Paseo por el suelo de Sotiates: 10 km 5?

14h30 Circuito BTT abierto a todos: 25 km 5?

15h Competición de petanca: (dobles/4 partidas) 5? por persona

15h JUEGO DE ESCAPADA: (de 11 a 70 años) 5?

19:30 Comida para todos 15? (entrante, paella, ensalada, queso, postre, vino, café)

Todos los beneficios se donarán al centro de investigación Claudius REGAUD IUCT-ONCOPOLE-Toulouse

Para ayudarnos a organizar la comida, reserve antes del 18 de octubre en 0686314578-0624042622

Treffen Sie uns ab 13:30 Uhr in SOS für die Einschreibungen. Programm :

14.00 Uhr Wanderung durch das Land der Sotiates: 10 km 5?

14.30 Uhr Mountainbike-Tour für alle: 25 km 5?

15.00 Uhr Boule-Wettbewerb: (im Doppelpack/4 Spiele) 5? pro Person

15 Uhr ESCAPE GAME: (von 11 bis 70 Jahren) 5?

19.30 Uhr Essen für alle 15? (Vorspeise, Paella, Salat, Käse, Dessert, Wein, Kaffee)

Alle Gewinne werden an das Forschungszentrum Claudius REGAUD IUCT-ONCOPOLE-Toulouse gespendet

Um die Organisation des Essens zu erleichtern, reservieren Sie bitte vor dem 18. Oktober unter 0686314578-0624042622

Mise à jour le 2023-10-09 par OT de l’Albret