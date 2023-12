SPECTACLE CUICUI – COMPAGNIE ARTBIGUE 1 Rue de la mairie Montreuil-sur-Loir, 20 janvier 2024, Montreuil-sur-Loir.

Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:30:00

fin : 2024-01-20 17:15:00

4 histoires animées sur la nature à (re)découvrir !.

Cuicui nous raconte 4 histoires sur la nature avec les mystères d’un potager qui fait pousser des carottes au lieu de salades, d’une drôle d’amitié entre un rhino et un oiseau, d’une grenouille à grande bouche qui aime prendre des risques et enfin d’un petit bonhomme des bois qui suit son chemin… et ses pensées. Vous aurez plaisir à découvrir ou redécouvrir ces albums qui en deviennent presque traditionnels à force de traverser le temps.

Du théâtre d’objet à l’interprétation théâtrale, musicale et graphique, l’univers de ces albums est mis en lumière avec l’identité décalée et farfelue des artistes de la compagnie ARTBIGUË.

Public : 3 ans et +

Durée : 45 min. | GRATUIT

Sur réservation : reservationculturelle@ccals.fr

Salle communale – Montreuil-sur-Loir

.

1 Rue de la mairie Salle Communale

Montreuil-sur-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



