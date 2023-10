Théâtre avec les Toc’Arts > « À qui perd, dur ! » 1 Rue de la mairie Marigny-Le-Lozon, 28 octobre 2023, Marigny-Le-Lozon.

Marigny-Le-Lozon,Manche

Rendez-vous le 28 octobre prochain à la salle des fêtes de Lozon -Marigny-le-Lozon) pour assister à la pièce « À qui perd, dur ! » de Claude Husson avec la compagnie « Les Toc’Arts »..

2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. .

1 Rue de la mairie LOZON

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie



Join us on October 28 at the Salle des Fêtes in Lozon (Marigny-le-Lozon) for Claude Husson’s play « À qui perd, dur! » with the « Les Toc’Arts » company.

Únase a nosotros el 28 de octubre en la Sala de Fiestas de Lozon (Marigny-le-Lozon) para asistir a la representación de la obra de Claude Husson « À qui perd, dur! », a cargo de la compañía « Les Toc’Arts ».

Wir treffen uns am 28. Oktober im Festsaal von Lozon -Marigny-le-Lozon), um dem Stück « À qui perd, dur! » von Claude Husson mit der Theatergruppe « Les Toc’Arts » beizuwohnen.

