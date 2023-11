Marché et fête de Noël 1 RUE DE LA MAIRIE Geffosses, 2 décembre 2023, Geffosses.

Geffosses,Manche

La commune de Geffosses organise son Marché de Noël avec des artisans et créateurs d’art locaux dont Adélaïde Lebrun et Frédéric Martinez qui dédicaceront leurs livres (le samedi). Des animations seront proposées par le Comité des fêtes avec la venue du Père Noël. La buvette et la restauration seront assurées par l’APE du RPI Havre et Bocage au profit des projets pédagogiques en cours. Les Associations SOLAC et Patrimoniales seront présentes..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

1 RUE DE LA MAIRIE

Geffosses 50560 Manche Normandie



The commune of Geffosses organizes its Christmas Market with local craftsmen and artists, including Adélaïde Lebrun and Frédéric Martinez, who will be signing their books (Saturday). Entertainment will be provided by the Comité des fêtes, with a visit from Santa Claus. Refreshments and catering will be provided by the APE du RPI Havre et Bocage, in aid of current educational projects. The SOLAC and Patrimoniales associations will also be present.

El municipio de Geffosses organiza su Mercado de Navidad con artesanos y artistas locales, entre ellos Adélaïde Lebrun y Frédéric Martinez, que firmarán sus libros (el sábado). El Comité des fêtes también se encargará de la animación, incluida la visita de Papá Noel. La APE du RPI Havre et Bocage ofrecerá refrescos y tentempiés a beneficio de los proyectos educativos en curso. También estarán presentes las asociaciones SOLAC y Patrimoniales.

Die Gemeinde Geffosses organisiert ihren Weihnachtsmarkt mit lokalen Kunsthandwerkern und Kunstschaffenden, darunter Adélaïde Lebrun und Frédéric Martinez, die ihre Bücher signieren werden (am Samstag). Das Festkomitee bietet ein Unterhaltungsprogramm mit dem Besuch des Weihnachtsmanns an. Die EV des RPI Havre et Bocage übernimmt den Ausschank und die Verpflegung zugunsten der laufenden pädagogischen Projekte. Die Vereine SOLAC und Patrimoniales werden anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche