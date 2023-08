Exposition Patrimoine de nos Campagnes 1 Rue de la Mairie Arrènes, 25 août 2023, Arrènes.

Arrènes,Creuse

Chaque commune de chaque nouveau canton se trouve illustrée d’un élément qui a semblé le plus représentatif de nos campagnes. Cet important travail de la conservation départementale du patrimoine a souligné une vie sociale accomplie qui s’exprime par un patrimoine de proximité riche et varié : lavoirs, fontaines, croix, fours à pain, moulins, abris de berger, chapelles…

Autour de ces villages, un paysage singulier a été élaboré : chemins creux, haies vives, petits murets de pierres sèches, arbres solitaires au milieu des champs, vastes espaces boisés liés à la déprise agricole….

2023-08-25 fin : 2023-08-25 17:30:00. EUR.

1 Rue de la Mairie

Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Each commune in each new canton is illustrated with an element that seemed most representative of our countryside. This important work by the departmental heritage conservation agency has underlined an accomplished social life expressed by a rich and varied local heritage: washhouses, fountains, crosses, bread ovens, mills, shepherd’s huts, chapels?

Around these villages, a singular landscape has developed: sunken lanes, hedges, low dry-stone walls, solitary trees in the middle of fields, vast wooded areas linked to agricultural abandonment…

Cada municipio de cada nuevo cantón está ilustrado con un elemento que parecía el más representativo de nuestro paisaje. Este importante trabajo de la agencia de conservación del patrimonio del departamento ha puesto de relieve el rico y variado patrimonio local: lavaderos, fuentes, cruces, hornos de pan, molinos, cabañas de pastores, capillas?

Alrededor de estos pueblos se ha desarrollado un paisaje único: callejuelas hundidas, setos vivos, pequeños muros de piedra seca, árboles solitarios en medio de los campos, vastas zonas boscosas ligadas al abandono agrícola…

Jede Gemeinde in jedem neuen Kanton wurde mit einem Element illustriert, das für unsere ländlichen Gebiete am repräsentativsten erschien. Diese wichtige Arbeit der Denkmalschutzbehörde des Departements hat ein erfülltes soziales Leben hervorgehoben, das sich in einem reichen und vielfältigen lokalen Erbe ausdrückt: Waschhäuser, Brunnen, Kreuze, Brotöfen, Mühlen, Schäferhütten, Kapellen?

Um diese Dörfer herum hat sich eine einzigartige Landschaft entwickelt: Hohlwege, Hecken, kleine Trockensteinmauern, einsame Bäume inmitten der Felder, große Waldgebiete, die durch den Rückgang der Landwirtschaft entstanden sind…

Mise à jour le 2023-08-23 par Creuse Tourisme