Exposition Patrimoine de nos Campagnes 1 Rue de la Mairie Arrènes, 30 juin 2023, Arrènes.

Arrènes,Creuse

Du 30 juin jusqu’au 13 juillet l exposition du département LE PATRIMOINE DE NOS CAMPAGNES vous présente 260 photographies de paysages et patrimoine à consommer sans modération..

2023-06-30 fin : 2023-07-13 17:00:00. EUR.

1 Rue de la Mairie

Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From June 30 to July 13, the department?s exhibition LE PATRIMOINE DE NOS CAMPAGNES presents 260 photographs of landscapes and heritage to be enjoyed without moderation.

Del 30 de junio al 13 de julio, la exposición LE PATRIMOINE DE NOS CAMPAGNES (EL PATRIMONIO DE NUESTROS CAMPOS) presenta 260 fotografías de paisajes y patrimonio para disfrutar sin moderación.

Vom 30. Juni bis zum 13. Juli präsentiert Ihnen die Ausstellung des Departements LE PATRIMOINE DE NOS CAMPAGNES 260 Fotografien von Landschaften und Kulturerbe, die Sie ohne Mäßigung konsumieren können.

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme