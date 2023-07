Après la conquête, circuit 1 1 Rue de la Madeleine Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

En 1674, Louis XIV s’empare de Besançon qui obtient le statut de capitale provinciale. Sous la monarchie française, la cité connaît une explosion démo.

1 Rue de la Madeleine Parvis de l’église Sainte-Madeleine

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



In 1674, Louis XIV took possession of Besançon which obtained the status of provincial capital. Under the French monarchy, the city knows a demographic explosion

En 1674, Luis XIV tomó posesión de Besançon, a la que concedió el estatuto de capital de provincia. Bajo la monarquía francesa, la ciudad experimentó una explosión demográfica

Im Jahr 1674 eroberte Ludwig XIV. Besançon, das den Status einer Provinzhauptstadt erhielt. Unter der französischen Monarchie erlebte die Stadt einen demografischen Boom

