L’Église Sainte-Madeleine et son Trésor 1 rue de la Madeleine Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Oeuvre maitresse de l’architecte Nicolas Nicole,l’église Sainte-Madeleine est une église halle de style néoclassique..

1 rue de la Madeleine

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Masterpiece of the architect Nicolas Nicole, the church of Sainte-Madeleine is a neoclassical hall church.

Obra maestra del arquitecto Nicolas Nicole, la iglesia Sainte-Madeleine es una iglesia de salón neoclásica.

Die Kirche Sainte-Madeleine ist eine neoklassizistische Hallenkirche und ein Meisterwerk des Architekten Nicolas Nicole.

