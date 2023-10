HAMELYS FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE 1 rue de la Loire Basse-Ham, 5 novembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Le Centre Aquatique fête sa première année.

Pour l’occasion, le centre se met aux couleurs d’Halloween et propose des animations pour petits et grands.

Pour l’achat de votre entrée piscine, le CAC offre des animations.

– Bassin ludique : Drôle de couleurs et rivière de la peur

Animation pour les enfants, sous forme de parcours sous l’eau, toute la journée

Aquagym en famille de 15h00 à 15h30

Aquabike de 11h00 à 11h30 et de 16h00 à 16h30

Avec une musique dédiée à cette journée particulière, dans une eau multicolore grâce à des éclairages subaquatiques

– Bassin sportif : Parcours sur structures gonflables à partir de 6 ans

– Bassin nordique : Profitez de la dernière journée d’ouverture du bassin nordique, avant la fermeture pour l’hiver (du 6 novembre 2023 au 1er mai 2024 inclus).

– Zone fitness : Animations fitness offertes (à partir de 18 ans, sur inscription à l’accueil dès maintenant et sous réserve de places disponibles)

À la sortie de l’eau : maquillage et gourmandises

Petits monstres, sorciers et sorcières seront attendus pour un maquillage spécial Halloween

Pour les papilles des petits : distribution de bonbons et barbes à papa jusqu’à épuisement des stocks

¿ Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte. Tout public

Dimanche 2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 . 4.7 EUR.

1 rue de la Loire Hamelys

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



The Centre Aquatique celebrates its first year.

For the occasion, the center is decked out in Halloween colors and offering entertainment for young and old.

With the purchase of a pool ticket, the CAC is offering entertainment.

– Fun pool: Funny colors and river of fear

Underwater activities for children, all day long

Family aquagym from 3:00 to 3:30 p.m

Aquabike from 11:00 am to 11:30 am and from 4:00 pm to 4:30 pm

With music dedicated to this special day, in multicolored water thanks to underwater lighting

– Sports pool: Inflatable courses for children aged 6 and over

– Nordic pool: Enjoy the last day the Nordic pool is open, before it closes for the winter season (November 6, 2023 to May 1, 2024 inclusive).

– Fitness zone: Free fitness activities (from 18 years of age, subject to availability and registration at reception)

At the water’s edge: make-up and treats

Little monsters, witches and wizards will be on hand for special Halloween make-up

For the little ones? taste buds: distribution of candy and cotton candy while stocks last

¿ Children under 10 must be accompanied by an adult

El Centro Acuático celebra su primer año.

Para celebrarlo, el centro se engalana con los colores de Halloween y ofrece entretenimiento para grandes y pequeños.

El CAC ofrece entretenimiento gratuito con la compra de una entrada para la piscina.

– Piscina lúdica: colores divertidos y río del miedo

Actividades para niños, en forma de recorrido subacuático, durante todo el día

Aquagym familiar de 15h00 a 15h30

Aquabike de 11.00 a 11.30 h y de 16.00 a 16.30 h

Con música dedicada a este día tan especial, en aguas multicolores gracias a la iluminación subacuática

– Piscina deportiva: recorridos hinchables para niños a partir de 6 años

– Piscina nórdica: Disfrute del último día de apertura de la piscina nórdica, antes de su cierre invernal (del 6 de noviembre de 2023 al 1 de mayo de 2024 inclusive).

– Zona de fitness: Actividades de fitness gratuitas (para mayores de 18 años, inscríbase ahora en recepción y sujeto a disponibilidad)

Al final del agua: pintacaras y golosinas

Pequeños monstruos, brujas y magos participarán en un pintacaras especial de Halloween

Para el paladar de los más pequeños: ¡dulces y algodón de azúcar hasta fin de existencias!

los menores de 10 años deberán ir acompañados de un adulto

Das Centre Aquatique feiert sein erstes Jahr.

Zu diesem Anlass präsentiert sich das Zentrum in den Farben von Halloween und bietet Animationen für Groß und Klein.

Beim Kauf Ihres Schwimmbadeintritts bietet das CAC Animationen an.

– Spielbecken: Lustige Farben und Fluss der Angst

Animation für Kinder in Form eines Parcours unter Wasser, den ganzen Tag über

Wassergymnastik für Familien von 15:00 bis 15:30 Uhr

Aquabike von 11:00 bis 11:30 Uhr und von 16:00 bis 16:30 Uhr

Mit Musik, die diesem besonderen Tag gewidmet ist, in mehrfarbigem Wasser dank Unterwasserbeleuchtung

– Sportbecken: Parcours auf aufblasbaren Strukturen ab 6 Jahren

– Nordisches Becken: Genießen Sie den letzten Öffnungstag des nordischen Beckens, bevor es für den Winter geschlossen wird (vom 6. November 2023 bis einschließlich 1. Mai 2024).

– Fitnessbereich: Angebotene Fitnessanimationen (ab 18 Jahren, Anmeldung an der Rezeption ab sofort und je nach Verfügbarkeit)

Beim Verlassen des Wassers: Schminken und Leckereien

Kleine Monster, Zauberer und Hexen werden für ein spezielles Halloween-Make-up erwartet

Für die Geschmacksnerven der Kleinen: Verteilung von Süßigkeiten und Zuckerwatte, solange der Vorrat reicht

kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

Mise à jour le 2023-10-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME