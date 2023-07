Grande dégustation publique 1 rue de la Liberté Kintzheim, 9 août 2023, Kintzheim.

Kintzheim,Bas-Rhin

Présentation des vins du terroir de Kintzheim, soirée conviviale avec petite restauration et animation musicale.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . 0 EUR.

1 rue de la Liberté

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Presentation of wines from the Kintzheim region, a convivial evening with snacks and musical entertainment

Presentación de vinos de la región de Kintzheim, velada de convivencia con aperitivos y animación musical

Präsentation der Weine aus der Region Kintzheim, geselliger Abend mit kleinen Snacks und musikalischer Unterhaltung

