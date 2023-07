DolfinaCréa – Apprendre le crochet 1 rue de la liberté Eybouleuf, 5 juillet 2023, Eybouleuf.

Eybouleuf,Haute-Vienne

Le crochet vous intéresse mais nous n’osez pas commencer seul ? Venez me rejoindre pour apprendre dans la bonne humeur..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 16:00:00. .

1 rue de la liberté

Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Are you interested in crocheting but afraid to start on your own? Come and join me to learn in a friendly atmosphere.

¿Te interesa el ganchillo pero te da miedo empezar por tu cuenta? Ven a aprender conmigo en un ambiente agradable.

Sie interessieren sich für das Häkeln, trauen sich aber nicht, alleine anzufangen? Dann kommen Sie zu mir und lernen Sie in guter Stimmung.

