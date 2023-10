Atelier Contes et Yoga 1 Rue de la Libération Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon Atelier Contes et Yoga 1 Rue de la Libération Orgon, 18 novembre 2023, Orgon. Orgon,Bouches-du-Rhône Atelier Contes et Yoga à la Médiathèque.. Enfants

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 . .

1 Rue de la Libération Médiathèque Edmond Rostand

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Storytelling and Yoga workshop at the Médiathèque. Taller de cuentacuentos y yoga en la Médiathèque. Märchen- und Yoga-Workshop in der Mediathek. Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Orgon Autres Lieu 1 Rue de la Libération Adresse 1 Rue de la Libération Médiathèque Edmond Rostand Ville Orgon Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 1 Rue de la Libération Orgon latitude longitude 43.79104;5.039338

1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgon/