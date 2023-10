Atelier d’initiation aux différentes techniques de peinture 1 Rue de la Libération Orgon, 7 octobre 2023, Orgon.

Orgon,Bouches-du-Rhône

Atelier d’initiation aux différentes techniques de peinture à la Médiathèque..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 . .

1 Rue de la Libération Médiathèque Edmond Rostand

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Introduction to different painting techniques at the Médiathèque.

Taller de iniciación a diferentes técnicas pictóricas en la Médiathèque.

Workshop zur Einführung in verschiedene Maltechniken in der Mediathek.

