CHORALE BALADE JAPONAISE À LA PLAINE-SUR-MER 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer, 24 février 2024, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24

Un chorale éphémère où se mêlent l’univers de Miyazaki,un chant traditionnel japonais et un morceau plus actuel.

Un chorale éphémère où se mêlent l’univers de Miyazaki,un chant traditionnel japonais et un morceau plus actuel

Dans le cadre du festival Errances « Balade japonaise », le Collectif SeR propose de découvrir un répertoire en japonais varié

Au programme:

Une cinquantaine de chanteur et chanteuses amatreur/ices, sous la direction de la cheffede choeur Lucile Pichereau et avec l’appui de Solène Pichereau(Sedeto)

Chorale où se mêlent l’univers de Miyazaki,un chant traditionnel japonais et un morceau plus actuel

Les chants seront arrangés pour plusieurs voix et accompagnés au piano

Restitution du stage de chant.



Gratuit, sur inscription

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer

.

1 rue de la Libération

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire