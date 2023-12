EXPOSITON SENPAÏ À LA PLAINE-SUR-MER 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:30:00

fin : 2024-02-09 12:30:00 Découverte de la culture manga.

Dans le cadre du Festival Errances, la Mediathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer accueille l’exposition composée de 9 panneaux sur la culture manga.

Chaque panneau développe une thématique en lien avec des séries phares. Pourquoi ? découvrir la culture manga et son interaction avec la société japonaise

valoriser la diversité du manga et de stimuler l’appétit de lecture du visiteur. Pour qui? public adolescent et adulte

1 rue de la Libération Médiathèque Joseph Rousse

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

