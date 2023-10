SPECTACLE JEUNE PUBLIC: APRÈS LA PLUIE 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique SPECTACLE JEUNE PUBLIC: APRÈS LA PLUIE 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer, 16 novembre 2023, La Plaine-sur-Mer. La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique Spectacle pour les enfant » Après la pluie ».

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

1 rue de la Libération Médiathèque Joseph Rousse

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Children’s show « Après la pluie » (After the rain) Espectáculo infantil « Después de la lluvia Kindertheater » Après la pluie » (Nach dem Regen) Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 1 rue de la Libération Adresse 1 rue de la Libération Médiathèque Joseph Rousse Ville La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer latitude longitude 47.13773;-2.1906

1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la plaine-sur-mer/