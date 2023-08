L’ATELIER DES P’TITES MAINS 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique L’ATELIER DES P’TITES MAINS 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer, 13 septembre 2023, La Plaine-sur-Mer. La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique L’Atelier des p’tites mains..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 17:00:00. .

1 rue de la Libération Médiathèque Joseph Rousse

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Little Hands Workshop. L’Atelier des p’tites mains. L’Atelier des p’tites mains (Werkstatt der kleinen Hände). Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 1 rue de la Libération Adresse 1 rue de la Libération Médiathèque Joseph Rousse Ville La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer latitude longitude 47.13775;-2.19055

1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la plaine-sur-mer/