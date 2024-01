Tournoi de jeu Lorcana 1 Rue de la Laiterie Petersbach, mercredi 31 janvier 2024.

Petersbach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 18:00:00

fin : 2024-01-31

Après avoir appris à jouer à Lorcana, viens défier les autres illumineurs et illumineuses lors de notre tournoi Lorcana. Comme toujours, de jolies surprises à gagner !

Tarif : 10€ par personne et lots à gagner (1 booster et des cartes collectors minimum pour chaque participant).

1 Rue de la Laiterie

Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est



