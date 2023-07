Cet évènement est passé Les Rendez-Vous de l’été 1 Rue de la Halle Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Lorris Les Rendez-Vous de l’été 1 Rue de la Halle Lorris, 19 juillet 2023, Lorris. Lorris,Loiret Les Rendez-Vous de l’été.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:15:00. 0 EUR.

1 Rue de la Halle

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



Summer Rendez-Vous Cita de verano Die Rendez-Vous des Sommers Mise à jour le 2023-07-17 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu 1 Rue de la Halle Adresse 1 Rue de la Halle Ville Lorris Departement Loiret Lieu Ville 1 Rue de la Halle Lorris

1 Rue de la Halle Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/