Exposition – Œuvres à hauteur d’enfant 1 rue de la Halle Hendaye, 20 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Et si cette fois-ci, le musée s’adaptait à eux ?

Du lundi 20 au vendredi 24 novembre aux Halles du Gaztelu, nous proposerons aux enfants de vous emmener découvrir une exposition où VOUS allez devoir baisser la tête. Durant cinq jours, quelques artistes exposeront leurs «Œuvres à hauteur d’enfant», afin que ces derniers puissent en profiter pleinement et sans effort..

2023-11-20 fin : 2023-11-24 . .

1 rue de la Halle Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



And what if, this time, the museum adapted to them?

From Monday November 20 to Friday November 24 at Les Halles du Gaztelu, we’ll be taking children to an exhibition where YOU have to put your head down. For five days, a number of artists will be exhibiting their « works at children?s height », so that they can enjoy them fully and effortlessly.

¿Y si esta vez el museo se adaptara a ellos?

Del lunes 20 al viernes 24 de noviembre, en Les Halles du Gaztelu, proponemos a los niños recorrer una exposición en la que TÚ tienes que agachar la cabeza. Durante cinco días, varios artistas expondrán sus « obras a la altura de los niños », para que éstos puedan disfrutarlas plenamente y sin esfuerzo.

Was wäre, wenn sich das Museum diesmal an sie anpassen würde?

Von Montag, dem 20., bis Freitag, dem 24. November, werden wir in Les Halles du Gaztelu eine Ausstellung für Kinder organisieren, bei der SIE den Kopf einziehen müssen. Fünf Tage lang werden einige Künstler ihre « Werke auf Kinderhöhe » ausstellen, damit die Kinder sie in vollen Zügen und ohne Anstrengung genießen können.

Mise à jour le 2023-11-10 par Hendaye Tourisme & Commerce