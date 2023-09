Ouverture de saison culturelle – «La Géniale Genèse des Glaneuses » 1 rue de la Halle Hendaye, 22 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Pour préparer son spectacle « Pépinière d’Audaces », qui sera joué à Mendi Zolan le dimanche 29 octobre puis au Mai du Théâtre 2024, la compagnie Nanoua a besoin de recueillir vos témoignages, anecdotes et histoires les plus audacieuses. C’est drôle, poétique et anonyme !

Le spectacle mêlera en effet fictions et histoires vraies.

Lors de ce rendez-vous en septembre, les artistes viendront donc à votre rencontre, joueront un court spectacle puis partageront avec vous des histoires.

En guise d’exemples : l’histoire de vos grands-parents qui ont été résistant.e.s, qui ont fui un pays à cause de la guerre ; l’histoire de votre fille qui a osé faire ses études dans la ville de ses rêves….

2023-09-22 fin : 2023-09-22 19:30:00. .

1 rue de la Halle Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To prepare its show « Pépinière d?Audaces », which will be performed at Mendi Zolan on Sunday October 29 and then at Mai du Théâtre 2024, the Nanoua company needs to collect your testimonials, anecdotes and most daring stories. It’s funny, poetic and anonymous!

The show will mix fiction and true stories.

At this event in September, the artists will come and meet you, perform a short show and then share their stories with you.

For example: the story of your grandparents who were members of the Resistance, who fled a country because of the war; the story of your daughter who dared to study in the city of her dreams?

Para preparar su espectáculo « Pépinière d’Audaces », que se representará en Mendi Zolan el domingo 29 de octubre y después en el Mai du Théâtre 2024, la compañía Nanoua necesita recoger sus testimonios, anécdotas e historias más atrevidas. ¡Es divertido, poético y anónimo!

El espectáculo mezclará ficción e historias reales.

Durante este evento de septiembre, los artistas vendrán a conocerle, representarán un breve espectáculo y después compartirán sus historias con usted.

Por ejemplo: la historia de sus abuelos, miembros de la Resistencia, que huyeron de un país a causa de la guerra; la historia de su hija, que se atrevió a estudiar en la ciudad de sus sueños..

Zur Vorbereitung ihrer Aufführung « Pépinière d’Audaces », die am Sonntag, den 29. Oktober in Mendi Zolan und anschließend im Mai des Theaters 2024 aufgeführt wird, benötigt die Theatergruppe Nanoua Ihre Aussagen, Anekdoten und kühnsten Geschichten. Es ist lustig, poetisch und anonym!

Die Aufführung wird nämlich Fiktionen und wahre Geschichten miteinander vermischen.

Bei diesem Treffen im September kommen die Künstler also zu Ihnen, führen ein kurzes Stück auf und teilen dann mit Ihnen Geschichten.

Zum Beispiel: Die Geschichte Ihrer Großeltern, die Widerstandskämpfer waren und vor dem Krieg aus einem Land geflohen sind; die Geschichte Ihrer Tochter, die es gewagt hat, in der Stadt ihrer Träume zu studieren?

Mise à jour le 2023-09-20 par Hendaye Tourisme & Commerce