avec Toti Tres 1 rue de la grotte, Huos (31) Guinguette 1 rue de la grotte, 31210 Huos, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40524 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Ce jeune trio de musiciens occitans vous propose un bal gascon avec des chansons et musiques accompagnées de la flute et du tambourin à cordes, de cornemuses et de l’accordéon diatonique. De 14h à 18h. Un moment de boeuf sera proposé en fin d’après-midi. Entrée gratuite source : événement Bal occitan – Guinguette d’Huos publié sur AgendaTrad

