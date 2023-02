Atelier Verrier Pierrot La Lune 1 rue de la garenne jonzac Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Atelier Verrier Pierrot La Lune 28 mars – 2 avril 1 rue de la garenne jonzac Venez découvrir des démonstrations de verre soufflé à la canne.

Venez découvrir un atelier de souffleur de verre, un atelier où la modernité joue avec les techniques ancestrales de cet artisanat d’art pour donner vie à des pièces originales. Les arts de la table côtoient des pièces artistiques. Au bout de la canne, souffle du verrier et verre en fusion dansent un ballet pour donner vie à une pièce unique. Le regard des visiteurs ne se lasse pas de découvrir le souffleur à l’œuvre, maitre du feu et de la matière, des gestes ancestraux maintes et maintes fois répétés devant ce four unique construit de ses mains. Petits et grandes fascines par ce spectacle ont des étoiles dans les yeux.

