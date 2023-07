Ferme pédagogique des Vaujeans 1 Rue de la Fromagerie Montrond-le-Château, 12 juillet 2023, Montrond-le-Château.

Montrond-le-Château,Doubs

Venez découvrir la vie à la ferme !

Visite guidée de l’exploitation, découverte des animaux, dégustation de lait cru et de fromage, chasse aux trésors.

09:30:00 fin : . EUR.

1 Rue de la Fromagerie

Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Come and discover life on the farm!

Guided tour of the farm, discovery of the animals, tasting of raw milk and cheese, treasure hunt

¡Ven a descubrir la vida en la granja!

Visita guiada a la granja, descubrimiento de los animales, degustación de leche cruda y queso, búsqueda del tesoro..

Entdecken Sie das Leben auf dem Bauernhof!

Geführte Besichtigung des Betriebs, Entdeckung der Tiere, Rohmilch- und Käseverkostung, Schatzsuche

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON