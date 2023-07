MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE 1 Rue de la Forêt Hestroff, 14 juillet 2023, Hestroff.

Hestroff,Moselle

Cette marche populaire internationale autour du Fort aux Fresques vous permettra de découvrir de beaux paysages. Vous aurez le choix entre 5 , 10 et 20 km avec des parcours sans difficultés particulières.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 07:00:00 fin : 2023-07-14 13:00:00. 3 EUR.

1 Rue de la Forêt

Hestroff 57320 Moselle Grand Est



This popular international walk around the Fort aux Fresques will allow you to discover beautiful landscapes. You’ll have a choice of 5, 10 and 20 km routes, with no particular difficulties.

Este popular paseo internacional alrededor del Fort aux Fresques le permitirá descubrir bellos paisajes. Se puede elegir entre recorridos de 5, 10 y 20 km, sin dificultades particulares.

Bei dieser internationalen Volkswanderung rund um das Fort aux Fresques können Sie schöne Landschaften entdecken. Sie haben die Wahl zwischen 5 , 10 und 20 km mit Strecken ohne besondere Schwierigkeiten.

