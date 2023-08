Repas des Aînés – Comité des fêtes 1 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne, 9 décembre 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Venez nombreux à ce repas convivial ouvert à tous et animé par l’orchestre Moizotti. Tarif non communiqué à ce jour..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

1 Rue de la Fontaine Salle polyvalente

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for this convivial meal, open to all, with live music by the Moizotti band. Price not yet announced.

Venga uno, vengan todos a esta comida de convivencia abierta a todos y amenizada por la orquesta Moizotti. Precio aún no anunciado.

Kommen Sie zahlreich zu diesem geselligen Essen, das für alle offen ist und von dem Orchester Moizotti musikalisch umrahmt wird. Tarif noch nicht bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Monts du Limousin