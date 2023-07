Repas cochon farci – Comité des fêtes 1 Rue de la Fontaine Saint-Léger-la-Montagne, 12 août 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Venez déguster un délicieux cochon farci et danser. Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 16:00:00. .

1 Rue de la Fontaine Salle polyvalente

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a delicious stuffed pig and dance the night away. Good mood and conviviality will be the order of the day.

Ven a disfrutar de un delicioso cerdo relleno y a bailar toda la noche. Esperamos verle allí.

Genießen Sie ein leckeres gefülltes Schwein und tanzen Sie dazu. Gute Laune und Geselligkeit sind garantiert.

