La Petite Fabrique des mots…. 1 Rue de la Font Saint-Jean, 18 mars 2023, Herbignac. La Petite Fabrique des mots…. Samedi 18 mars, 10h00 1 Rue de la Font Saint-Jean Public La Petite Fabrique des mots….Poussez la porte….et jouons à inventer un nouveau monde d’encre et de papier !

Enfants (à partir de 8 ans) – tu t’appelles qui, en chinois ?

Ateliers animés par Anne Deneuvéglise, sur inscriptions auprès de l'Espace Culturel 1 Rue de la Font Saint-Jean Le Patio 44410 Herbignac

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

