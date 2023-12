Le temps des cendres 1 Rue de la Feuille Argentan, 20 juin 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 18:30:00

fin : 2024-06-20 19:30:00

La Compagnie Silence&Songe est en résidence au Quai des Arts du 17 au 21 juin. À cette occasion, le public est convié à une répétition de leur futur spectacle destiné au jeune public, intitulé Le temps des cendres.

Camille Hamel envisage sa nouvelle création comme une fresque musicale pour sublimer les blessures de l’enfance.

Elle travaille avec plusieurs musiciens, comédiens, magiciens et danseurs, pour créer un spectacle pluridisciplinaire complet faisant la part belle au langage de la magie nouvelle. Ils créeront des tableaux vivants avec plusieurs personnages, ou plutôt des représentations poétiques de blessures, représentant la difficulté de grandir quand on est enfant : « celui qui pèse », « celui qui porte », « celle qui traîne », « ceux qui croulent », « celui qui s’abîme et se recolle », « celle qui a grandi trop vite ou de travers », « celui qui étouffe », « celle qu’on ne voit pas », etc. La mue et la métamorphose seront les axes de travail de matière

pour les costumes et les décors..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



