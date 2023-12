Je badine avec l’amour parce que tous les hommes sont si imparfaits et si affreux 1 Rue de la Feuille Argentan, 22 mai 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 20:00:00

fin : 2024-05-22 21:15:00

Sylvain Riéjou signe une nouvelle pièce chorégraphique sur le lien entre la danse et les rencontres amoureuses.

La danse génère la sensualité entre les corps : ce constat, le chorégraphe l’a construit au fil de son adolescence, fasciné par les films d’amour. Il est captivé par le rapport à la danse qui y est représenté dans La Boom, Dirty Dancing ou encore Titanic.

Aujourd’hui, il explore sa propre vision de l’amour et de la danse, de la rencontre des corps et de la symbiose charnelle qui les définit, tout en sortant de la norme hétérosexuelle du cinéma des années 1980 et 1990.

Sur scène, un quatuor de danseurs et danseuses décline et détourne les genres, dans des ambiances douces ou explosives, pour une pièce fantaisiste qui casse les codes..

Sylvain Riéjou signe une nouvelle pièce chorégraphique sur le lien entre la danse et les rencontres amoureuses.

La danse génère la sensualité entre les corps : ce constat, le chorégraphe l’a construit au fil de son adolescence, fasciné par les films d’amour. Il est captivé par le rapport à la danse qui y est représenté dans La Boom, Dirty Dancing ou encore Titanic.

Aujourd’hui, il explore sa propre vision de l’amour et de la danse, de la rencontre des corps et de la symbiose charnelle qui les définit, tout en sortant de la norme hétérosexuelle du cinéma des années 1980 et 1990.

Sur scène, un quatuor de danseurs et danseuses décline et détourne les genres, dans des ambiances douces ou explosives, pour une pièce fantaisiste qui casse les codes.

Sylvain Riéjou signe une nouvelle pièce chorégraphique sur le lien entre la danse et les rencontres amoureuses.

La danse génère la sensualité entre les corps : ce constat, le chorégraphe l’a construit au fil de son adolescence, fasciné par les films d’amour. Il est captivé par le rapport à la danse qui y est représenté dans La Boom, Dirty Dancing ou encore Titanic.

Aujourd’hui, il explore sa propre vision de l’amour et de la danse, de la rencontre des corps et de la symbiose charnelle qui les définit, tout en sortant de la norme hétérosexuelle du cinéma des années 1980 et 1990.

Sur scène, un quatuor de danseurs et danseuses décline et détourne les genres, dans des ambiances douces ou explosives, pour une pièce fantaisiste qui casse les codes.

.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Argentan Intercom