Bel Ami 1 Rue de la Feuille Argentan, 3 mai 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03 22:00:00

En costumes d’époque, la compagnie Die Liebende Familie (DLF) vient conter la grandiose et mesquine ascension de celui qu’on appelle Bel-Ami.

Nous sommes à Paris, en 1880, en pleine révolution industrielle. Georges Duroy, dit « Bel-Ami », est un jeune homme quelconque et ignorant. Mais le hasard d’une rencontre le met sur la voie de l’ascension sociale. D’ancien soldat recasé en employé de bureau anonyme, Georges Duroy va devenir le rédacteur en chef d’un des journaux les plus influents de l’époque. Il assemble une fortune colossale, et devient célèbre. Le journalisme, la politique et la finance s’entremêlent.

On retrouve dans la pièce d’Arnaud Gagnoud toute la tension de l’écriture de Maupassant. On se surprend à détester Bel Ami, tout en étant hypnotisé par son ascension fulgurante..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



