Ycare 1 Rue de la Feuille Argentan, 26 avril 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26 21:30:00

S’il fallait résumer l’auteur-compositeur Ycare en deux mots : générosité et sincérité !

Ycare enchante le public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses. En témoignent les opus qui jalonnent sa discographie.

Depuis son passage à La Nouvelle Star en 2008, Ycare travaille autant en solo qu’en duo. En 2022, il sort Des millions d’années, un album couronné de succès et riche en collaborations : Ibrahim Maalouf, Zaz, Amel Bent, Patrick Fiori, Axelle Red…

Après un concert Complet à l’Olympia en avril 2023, Ycare continue sur sa lancée et s’arrêtera à Argentan le temps d’une soirée.

« Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt quinze ans. Hâte de vous revoir. » – Ycare.

S’il fallait résumer l’auteur-compositeur Ycare en deux mots : générosité et sincérité !

Ycare enchante le public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses. En témoignent les opus qui jalonnent sa discographie.

Depuis son passage à La Nouvelle Star en 2008, Ycare travaille autant en solo qu’en duo. En 2022, il sort Des millions d’années, un album couronné de succès et riche en collaborations : Ibrahim Maalouf, Zaz, Amel Bent, Patrick Fiori, Axelle Red…

Après un concert Complet à l’Olympia en avril 2023, Ycare continue sur sa lancée et s’arrêtera à Argentan le temps d’une soirée.

« Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt quinze ans. Hâte de vous revoir. » – Ycare

S’il fallait résumer l’auteur-compositeur Ycare en deux mots : générosité et sincérité !

Ycare enchante le public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses. En témoignent les opus qui jalonnent sa discographie.

Depuis son passage à La Nouvelle Star en 2008, Ycare travaille autant en solo qu’en duo. En 2022, il sort Des millions d’années, un album couronné de succès et riche en collaborations : Ibrahim Maalouf, Zaz, Amel Bent, Patrick Fiori, Axelle Red…

Après un concert Complet à l’Olympia en avril 2023, Ycare continue sur sa lancée et s’arrêtera à Argentan le temps d’une soirée.

« Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt quinze ans. Hâte de vous revoir. » – Ycare

.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-15 par Argentan Intercom