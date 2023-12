Yé 1 Rue de la Feuille Argentan, 10 avril 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10 21:15:00

Le collectif Guinéen Circus Baobab mêle les modes d’expression traditionnels du cirque africain et les nouvelles écritures contemporaines pour questionner notre rapport à l’eau.

Et si les recoins d’un monde en ruine devenaient le décor d’une renaissance ? Voilà ce que disent ces corps. Puisant à la source de la créativité, ces artistes acrobates et danseurs emmènent les spectateurs, au fil de l’eau, dans un périple aux nombreux défis environnementaux. De la terre à l’envol, au-delà de la raison, ces oiseaux acrobates nous transportent et nous interrogent sur l’urgence climatique, la perte de repères, la remise en question de la réalité.

Chacune de leurs performances résonne comme une évocation de la défiance de l’Homme face à la nature. Avec des portés lancés où les acrobates sont projetés à plus de 7 mètres de hauteur, le jeu autour d’un mât chinois ou encore des pyramides revisitées, Yé ! fait éclore au plateau une poésie vitale..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



