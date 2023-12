Tango Neruda 1 Rue de la Feuille Argentan, 22 mars 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

Piazzolla, Picasso et Neruda réunis dans un même spectacle mêlant danse, poésie, musique et projections picturales.

Avec Tango Neruda, Serge Barbuscia invite à un nouveau voyage, un nouvel univers où il dévoile un Pablo Neruda méconnu, en correspondance intime avec les toiles de Pablo

Picasso et le tango d’Astor Piazzolla.

Un voyage qui prend sa source dans le livre Toros, publié en 1961, pour lequel deux Pablo (Neruda et Picasso) ont accordé leurs plumes sur le thème de l’Espagne et de la corrida.

Sur scène, Barbuscia incarne Neruda – une évidence.

Derrière lui les toiles de Picasso sont projetées alors que les pas de tango de Marina Carranza et de Pablo Andres Tamburini complètent ce tableau 100% ibérique..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



