J’habite un ciel sans nuages 1 Rue de la Feuille Argentan, 14 mars 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14 19:30:00

La Compagnie Boréale est en résidence au Quai des Arts du 11 au 15 mars. À cette occasion, le public est convié à une répétition de leur futur spectacle destiné au jeune public, intitulé J’habite un ciel sans nuages.

Ce spectacle de Jessica Rivière prendra la forme d’une autobiographie imaginaire d’une enfant de 3 ans, à travers la formation et le développement de son cerveau. L’enfant sera

interprétée par la conteuse et musicienne « YAMAY ». Elle livrera au public le récit singulier de ses explorations visuelles et les réceptions, les mutations, les sensations qu’elle ressent.

Le public sera installé dans un espace immersif en forme de dôme, représentant l’intérieur de sa tête. Des moments d’interactivité numérique viendront ponctuer le récit. Ce dispositif singulier permettra de rendre visible de manière sensible et poétique l’incroyable histoire de notre cerveau, cette masse nerveuse en fusion faite d’explosions neuronales, de ramifications et de spécialisations, capable de comprendre et de penser..

La Compagnie Boréale est en résidence au Quai des Arts du 11 au 15 mars. À cette occasion, le public est convié à une répétition de leur futur spectacle destiné au jeune public, intitulé J’habite un ciel sans nuages.

Ce spectacle de Jessica Rivière prendra la forme d’une autobiographie imaginaire d’une enfant de 3 ans, à travers la formation et le développement de son cerveau. L’enfant sera

interprétée par la conteuse et musicienne « YAMAY ». Elle livrera au public le récit singulier de ses explorations visuelles et les réceptions, les mutations, les sensations qu’elle ressent.

Le public sera installé dans un espace immersif en forme de dôme, représentant l’intérieur de sa tête. Des moments d’interactivité numérique viendront ponctuer le récit. Ce dispositif singulier permettra de rendre visible de manière sensible et poétique l’incroyable histoire de notre cerveau, cette masse nerveuse en fusion faite d’explosions neuronales, de ramifications et de spécialisations, capable de comprendre et de penser.

La Compagnie Boréale est en résidence au Quai des Arts du 11 au 15 mars. À cette occasion, le public est convié à une répétition de leur futur spectacle destiné au jeune public, intitulé J’habite un ciel sans nuages.

Ce spectacle de Jessica Rivière prendra la forme d’une autobiographie imaginaire d’une enfant de 3 ans, à travers la formation et le développement de son cerveau. L’enfant sera

interprétée par la conteuse et musicienne « YAMAY ». Elle livrera au public le récit singulier de ses explorations visuelles et les réceptions, les mutations, les sensations qu’elle ressent.

Le public sera installé dans un espace immersif en forme de dôme, représentant l’intérieur de sa tête. Des moments d’interactivité numérique viendront ponctuer le récit. Ce dispositif singulier permettra de rendre visible de manière sensible et poétique l’incroyable histoire de notre cerveau, cette masse nerveuse en fusion faite d’explosions neuronales, de ramifications et de spécialisations, capable de comprendre et de penser.

.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-11 par Argentan Intercom