Lady Agatha 1 Rue de la Feuille Argentan, 8 mars 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Pour la Journée Internationale des Droits des Femmes, place à une grande et mystérieuse romancière…

Mais qui est donc Agatha Christie ? Personne ne connait réellement la célèbre romancière, malgré ses deux milliards de livres vendus. Pourtant, sa vie fût un véritable feu d’artifice, un voyage à cent à l’heure à travers deux siècles et tout autour du monde.

Un spectacle tourbillonnant, drôle et poétique, à la découverte de la folle aventure que fût la vie de la reine du crime. Sur un rythme effréné, se mêlent aventures, poésie et humour, au service d’une magistrale épopée théâtrale !

Après le succès de Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand (Molière du spectacle Musical 2017), Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos reviennent en force avec cet hommage à Agatha Christie..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-11 par Argentan Intercom