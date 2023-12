Marc Antoine Le Bret 1 Rue de la Feuille Argentan, 27 février 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 20:00:00

fin : 2024-02-27 21:30:00

Marc-Antoine Le Bret est peut-être un imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voir l’original !

Dans ce nouveau spectacle, toujours seul sur scène, il jongle entre une centaine d’imitations et de sketchs dépeignant ce que pourrait être l’an 2040. Que ce soit d’un point de vue politique ou médiatique, il envisage les changements sociétaux et climatiques les plus farfelus !

Dans Solo, vous aurez donc un petit aperçu de ce qui pourrait arriver si le monde tournait à l’envers. C’est un petit peu le spectacle d’après la fin du monde, mais avant la fin du monde, et surtout, en bien plus drôle !

Solo est son troisième spectacle, après Marc-Antoine Lebret fait des imitations et Marc-Antoine Lebret, nouveau spectacle. Dès 2015, il s’était fait remarquer derrière les marionnettes des « Guignols » sur Canal+. Aujourd’hui, il anime une chronique quotidienne dans la matinale de RFM : « Le Bret du faux »..

Marc-Antoine Le Bret est peut-être un imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voir l’original !

Dans ce nouveau spectacle, toujours seul sur scène, il jongle entre une centaine d’imitations et de sketchs dépeignant ce que pourrait être l’an 2040. Que ce soit d’un point de vue politique ou médiatique, il envisage les changements sociétaux et climatiques les plus farfelus !

Dans Solo, vous aurez donc un petit aperçu de ce qui pourrait arriver si le monde tournait à l’envers. C’est un petit peu le spectacle d’après la fin du monde, mais avant la fin du monde, et surtout, en bien plus drôle !

Solo est son troisième spectacle, après Marc-Antoine Lebret fait des imitations et Marc-Antoine Lebret, nouveau spectacle. Dès 2015, il s’était fait remarquer derrière les marionnettes des « Guignols » sur Canal+. Aujourd’hui, il anime une chronique quotidienne dans la matinale de RFM : « Le Bret du faux ».

Marc-Antoine Le Bret est peut-être un imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voir l’original !

Dans ce nouveau spectacle, toujours seul sur scène, il jongle entre une centaine d’imitations et de sketchs dépeignant ce que pourrait être l’an 2040. Que ce soit d’un point de vue politique ou médiatique, il envisage les changements sociétaux et climatiques les plus farfelus !

Dans Solo, vous aurez donc un petit aperçu de ce qui pourrait arriver si le monde tournait à l’envers. C’est un petit peu le spectacle d’après la fin du monde, mais avant la fin du monde, et surtout, en bien plus drôle !

Solo est son troisième spectacle, après Marc-Antoine Lebret fait des imitations et Marc-Antoine Lebret, nouveau spectacle. Dès 2015, il s’était fait remarquer derrière les marionnettes des « Guignols » sur Canal+. Aujourd’hui, il anime une chronique quotidienne dans la matinale de RFM : « Le Bret du faux ».

.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-11 par Argentan Intercom