Le ciné concert dont vous êtes le héros 1 Rue de la Feuille Argentan, 15 février 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

Un ciné-concert où chaque représentation est vraiment unique !

Sapritch (aux claviers) et M. Lugué (à la guitare) débutent un ciné-concert. À l’écran est projeté un film, réalisé par Sapritch. Tous deux jouent en direct la musique du film, dans la tradition des films muets du début du XXe siècle.

Rapidement, Sapritch stoppe la représentation et avoue aux spectateurs qu’il n’a pas eu le temps de terminer la bande sonore de son film… Incrédule face à cette nouvelle, M. Lugué

entame une lutte musicale contre Sapritch, qui sollicite le public pour bruiter son film : pluie, tonnerre, chevaux, bruit de sabots, foule, ou encore doublage de voix !

Sapritch fait répéter les spectateurs et effectue le montage sonore en direct. Il espère ainsi pouvoir mener à son terme ce drôle de spectacle !.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



