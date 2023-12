Prélude en Bleu majeur 1 Rue de la Feuille Argentan, 13 février 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 19:00:00

fin : 2024-02-13 20:00:00

Cette échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky est une invitation à contempler et ressentir.

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde mécanisé dans lequel la fantaisie et les couleurs sont absentes. Soudain, des évènements visuels

et sonores apparaissent. Ils semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau… C’est l’oeuvre picturale de Kandinsky qui se matérialise devant le public. Elle inspire et libère la force créative du personnage. L’imaginaire l’emporte et l’ordinaire devient extraordinaire!

La Compagnie Choc Trio propose une lecture originale de l’oeuvre du peintre grâce au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre mime et dispositif vidéo interactif, le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice se mêle à l’univers graphique du maître des formes et des couleurs..

.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-11 par Argentan Intercom