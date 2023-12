Le songe d’une nuit d’été 1 Rue de la Feuille Argentan, 8 février 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08 20:30:00

Du Shakespeare en version Tim Burton !

Dans Le Songe d’une nuit d’été, quatre amants athéniens vivent une discorde sentimentale. Démétrius s’oppose à l’union d’Hermia et de Lysandre. Refusant de s’y résigner, les deux amants fuient Athènes et se réfugient dans un bois. Démétrius les poursuit, suivi de sa promise, Héléna. Ils s’enfoncent, eux aussi, dans la forêt. Épuisés, tous s’endorment…

Mais ce bois renferme deux univers : d’un côté, des artisans maladroits et clownesques qui veulent monter une pièce de théâtre. De l’autre, des créatures magiques et effrayantes venues semer le trouble dans les deux autres mondes.

Sept jeunes comédiens s’attaquent à ce mythe Shakespearien, dans une version virevoltante, fantastique et moderne, teintée de secrets, proche de l’univers de Tim Burton..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



