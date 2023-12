Indigo Birds 1 Rue de la Feuille Argentan, 3 février 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 21:30:00

Des oiseaux de nuit au chant hypnotique et transcendant. Avec leur premier album The Influence of Loneliness, le quatuor normando-parisien Indigo Birds recherche de nouvelles sensations musicales, et nous prouve que l’osmose entre la mélancolie et l’ambiance d’un concert en live est bel et bien possible !

Sur scène, les quatre musiciens s’échangent à tour de rôle les instruments. Leurs mélodies fiévreuses et tourmentées, interprétées par une voix délicate et profonde, vadrouillent sur une rythmique ciselée et énergique.

Indigo Birds puise ses inspirations dans un trip-hop traversé par une énergie résolument punk, mais toujours éminemment poétique. Le groupe déploie les ailes d’une musique singulière, où peuvent se rencontrer simultanément Nick Cave, Portishead ou encore Arcade Fire..

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-11 par Argentan Intercom