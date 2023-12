Les fourberies de Scapin 1 Rue de la Feuille Argentan, 1 février 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01 21:00:00

Dans ce classique, de jeunes gens doivent braver l’autorité de leurs pères pour épouser celles qu’ils aiment. Un valet rusé, prêt à inventer les stratagèmes les plus invraisemblables, leur vient en aide…

Fougueuse, fantaisiste, féroce : cette farce porte en elle une énergie explosive dont Tigran Mekhitarian préserve l’esprit, tout en y injectant la verve et l’argot d’aujourd’hui, une pointe d’humour et les préoccupations de la jeunesse contemporaine.

Autour d’un Scapin charismatique dans son blouson noir, la bande de jeunes évolue dans un squat, à la fois refuge, lieu d’errance et cocon des premiers émois amoureux.

Le texte d’origine de Molière est conservé, mais ponctué d’apartés, d’improvisations et de morceaux de rap interprétés en direct. Les neuf comédiens portent avec énergie.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



