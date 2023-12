Khalid 1 Rue de la Feuille Argentan, 26 janvier 2024, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 21:30:00

Autobiographiques, particulièrement sincères et riches en émotions, les chansons de Khalid racontent l’artiste. Khalid est auteur, compositeur et interprète. Il chante depuis

son plus jeune âge et prend son envol dans des chorales de gospel. À la manière d’un album photo qui mêlerait douleur et douceur, ses compositions dévoilent son parcours, depuis l’enfance jusqu’à l’homme qu’il est devenu aujourd’hui.

« J’ai choisi mon amour pour la chanson française, dans un paradoxe mêlant duretés de la vie et beautés des mots et des mélodies.

J’ai choisi l’expansion, l’expression du chant, même si tout cela, bien hélas, pourrait paraître trop à vos yeux.

Parce que c’est imparfait, parce que c’est moi.

Parce que rien n’y fait, je veux être moi.

Parce qu’en effet, pour ce faire, des risques j’en ai pris, pour en être là.

Je vous espère nombreux, conquis et inspirés. « – Khalid.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-11 par Argentan Intercom