Michka 1 Rue de la Feuille Argentan, 20 décembre 2023, Argentan.

Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 17:00:00

fin : 2023-12-20

Le célèbre conte du Père Castor joyeusement mis en scène et en chansons !

À l’approche de Noël, Michka, un petit ours en peluche maltraité par sa jeune maîtresse, quitte la maison et part seul dans la neige. Après avoir découvert les joies mais aussi les

difficultés de la liberté, il se met en quête d’une bonne action à faire. C’est alors qu’il rencontre le renne du Père Noël, bien à la peine pour distribuer tous les cadeaux. Notre ami saura se rendre utile… mais à quel prix ?

Le spectacle Michka nous parle de questions essentielles qui fascinent les enfants : quelle est la vie secrète des jouets ? Que nous apprennent-ils sur nous ? Comme Pinocchio, Michka souhaiterait être ce qu’il représente : un être vivant. N’est-il pas vivant déjà, pour se poser toutes ces questions ? D’ailleurs, dès qu’on a le dos tourné, tous les jouets ne pourraient-ils pas être vivants ?.

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



